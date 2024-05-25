أحمد سعيد: مشاركة شبابية قوية بملتقي اتحاد المصريين في الخارج بالإسماعيلية

صرح المهندس احمد سعيد عبد الله، منسق عام كيان سواعد شباب مصر بمحافظة الشرقية التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات ملتقي اتحاد شباب المصريين بالخارج والذي اقيم علي مدار 3 أيام بمحافظة الاسماعيلية، شهد مشاركة قوية وفعالة للشباب، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد المصرين بالخارج، الدكتور اشرف عثمان رئيس جمعية بيوت الشباب المصرية.

أوضح المهندس احمد سعيد عبد الله، أن العديد من الدول تجرم الدخول غير القانوني لأراضيها وتعاقب عليه، ووفقاً لبعض الدراسات التي أجريت على 162 دولة، فإن بعضها يفرض عقوبات جنائية، والبعض الآخر يفرض عقوبات مدنية أو إدارية فقط، كدفع الغرامات والترحيل عن الدولة. بينما تفرض دول أخرى السجن، والذي تختلف مدّته حسب الظروف التي تمّ ضمنها الدخول غير القانوني للدولة، وهي تتراوح من عدة أشهر إلى خمس عشرة سنة. وتزداد شدة العقوبات في حال كان المهاجرون غير الشرعين مسلّحين، أو استخدموا القوة والتهديد لعبور الحدود، أو في حال تمّ تدمير بعض الممتلكات الخاصة بالدولة أثناء الدخول غير القانوني.



أضاف المهندس احمد سعيد عبد الله، يوجد العديد من البلدان التي تعتبر أنّ دخول مجموعة من الأفراد بشكلٍ غير قانوني يستحق عقوبة أشدّ وأكثر صرامة من دخول فرد واحد بشكلٍ غير قانوني.

كما أوضح المهندس احمد سعيد عبد الله، يحقّ للدول التي تفرض عقوبات مدنية أو إدارية أن تُطبِّق العقوبات الجنائية على المهاجرين غير الشرعيين في حال وجود ظروف مشددة، و طالبي اللّجوء عادةً ما يتمّ إعفاؤهم من تلك العقوبات.واختتم المهندس احمد سعيد عبد الله، مؤكدا ان الدولة توفر الحماية القانونية لهم في هذه الحالة.

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