حلق شعره.. محمد صلاح يظهر بلوك جديد عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة بلوك جديد وحلاقة جديدة وإطلالة صيفية نالت إعجاب متابعيه.

قال نجم ليفربول السابق فلاديمير سميتشر، إن المصري محمد صلاح لا يزال أفضل مهاجم في الريدز.

وتم ربط صلاح بالرحيل عن ليفربول مع دخول عقده العام الأخير، وكان اتحاد جدة قد أبدى اهتماما كبيرا بضمه.

وذكر سميتشر في صريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "إنه وضع صعب للغاية مع محمد صلاح، ربما يتقدم في السن لكنه ما يزال أفضل مهاجم في ليفربول، حيث سجل الكثير من الأهداف وحطم الأرقام القياسية".