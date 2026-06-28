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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة الثقافة تجرى جولة تفقدية بالأوبرا وتعقد اجتماعا مع رئيس الدار والقيادات الجديدة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال الشرقاوي

في إطار استراتيجيتها الجديدة للنزول إلى أرض الواقع والانتقال من المكاتب المغلقة إلى قلب العمل التنفيذي، قامت  الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بزيارة تفقدية، اليوم، لمقر دار الأوبرا المصرية، حيث كان في استقبالها الدكتور رضا الوكيل، رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا، وياسر شعلان، المكلف بتسيير أعمال رئيس البيت الفني للأوبرا "الإدارة المركزية للموسيقى والباليه".


​وعقدت وزيرة الثقافة اجتماعاً موسعاً مع القيادات الجديدة لدار الأوبرا لمراجعة اللمسات الأخيرة على أجندة الفعاليات الفنية والمهرجانات المقبلة، والوقوف على جاهزية المسارح والفرق الفنية.


​وأضافت وزيرة الثقافة أن دار الأوبرا المصرية ليست مجرد مسارح لعروض فنية بل هي جوهر قوتنا الناعمة التي تشكل الوجدان الثقافي للهوية المصرية والعربية، مؤكدة تطلع الوزارة إلى صياغة محتوى إبداعي مبتكر يدمج بين عراقة التراث وتطور العصر وبما يضمن وصول هذا المنتج الراقي إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.


​ومن جانبه، أعرب الدكتور رضا الوكيل، رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، عن تقديره البالغ لهذه الزيارة التي تمثل دفعة قوية وحافزاً كبيراً للإدارة الجديدة في مستهل عملها، متعهداً بتقديم رؤية فنية وإدارية شاملة ومغايرة خلال الفترة المقبلة ترتقي بمستوى هذا الصرح العريق وتلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل الإدارة المركزية للموسيقى والباليه

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