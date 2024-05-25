امتحانات الدبلومات الفنية| تداول الأسئلة والإجابات على تليجرام.. ووزير التعليم يوجه بالتصدي للغش باللجان

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في جميع أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) في جميع محافظات الجمهورية، حسب جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات، بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة.

ويشارك 2030 مقيما ممثلا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها 70 برنامجا مطورا.

ويبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181490 عضوا داخل جميع لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية

وشهدت بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024، إجراءات التفتيش الدقيق لجميع طلاب الدبلومات الفنية قبل دخول اللجان، وذلك بإستخدام العصا الإلكترونية.

وتهدف إجراءات تفتيش الطلاب في مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم، للكشف عن اجزة المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يستخدمها بعض الطلاب في الغش.

تداول الأسئلة والإجابات على جروبات الغش على تليجرام

بمجرد توزيع أوراق الأسئلة في اللجان، شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام الآن تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار التحقيق وتتبع جميع الصور المتداولة لتحديد هوية ومكان مصورها وناشرها في حالة تطابقها مع الامتحان الأصلي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتطبيق عقوبات قانون الغش.

وزير التعليم يوجه بتحقيق الانضباط والتصدي للغش بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، على تفقد سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبد الفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد الوزير عددا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجه الوزير بتوفير جميع الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

محافظ القليوبية يشدد على منع استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان

وفي القليوبية، قام اليوم، السبت، عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها "صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقى"، للعام الدراسى الحالي، والتى بدأت اليوم، السبت، بمادتىّ اللغة العربية، والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة للطلاب والملاحظين، يرافقه سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وتفقد الهجان الامتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة.

كما تفقد المدرسة الميكانيكية بمدينة بنها، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن جميع اللجان انتظمت فيها أعمال الامتحانات، موجهاً بالمتابعة المستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى وهيئة الإشراف على الامتحانات، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالادارات التعليمية والتعامل مع أي معوقات أو شكاوى.

مدير تعليم القاهرة يطمئن من طلاب الدبلومات الفنية على مستوى الامتحان اليوم

من جانبه، تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم السبت الموافق 27/5/2024 انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية (دور أول) بلجنة الفندقية المتقدمة العسكرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

واطمأن مدير مديرية والتعليم بالقاهرة من الطلاب على مستوى الامتحان، حيث أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات فى سهولة ويسر، كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات اليوم فى مادة اللغة العربية فترة أولى من (9: 11.30).

تعليم مطروح: اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية

من جانبه، صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها أن 4969 طالبا وطالبة أدوا امتحان اليوم الأول بجميع أرجاء المحافظة في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من جميع المشاركين في العملية الامتحانية وتدابير أمنية محكمة في محيط 26 لجنة بأرجاء مطروح.

وقام وكيل الوزارة بالتواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان فى مواعيدها المحددة سلفا، مطالبا جميع رؤساء اللجان بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة ويسر.

وأوضح شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر جميع التجهيزات اللوجستية داخل جميع اللجان وتذليل جميع العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير جميع الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأشار إلى أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

وأكد أن المديرية أعدت 24 استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024