توقعات بتباطؤ المبيعات في أسواق الذهب مع تحول السيولة النقدية لشراء الأضاحي

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 3.4 % وبقيمة 81 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، وتعد هذه أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر 2023، على إثر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، الذي عزز من احتمالية رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، إذا اقتضى الأمر.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3120 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2333 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2451 دولارًا في 20 مايو الجاري.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2674 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2341 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا.

وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لاسيما مع ارتباط الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، والطلب.

وأضاف أن الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، خلال الفترة الحالية، في ظل توجه السيولة النقدية للمواطنين لأسواق الأضاحي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وكذلك نتيجة موسم الامتحانات.

وتوقع إمبابي، تحسن حركة المبيعات بعد عيد الأضحى، وانتهاء موسم الامتحانات.

وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية بالبورصة العالمية خلال هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتعرض لعمليات بيع دراماتيكية، حيث ارتفاع لأعلى مستوياته يوم الإثنين الماضي، ليسجل 2451 دولارًا للتعاملات الفورية، وتعرضت الأسعار لعلميات اضطراب مع بداية يوم الثلاثاء.

وأضاف أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع الحاد، مع صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الأخير يوم الأربعاء الماضي، والذي كشف عن قلق أعضاء الفيدرالي بشأن استمرار معدلات التضخم، الأمر الذي عزز من احتمالية العودة مرة لأخرى لرفع أسعار الفائدة.

وكشف محضر الاجتماع، عن توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق لاكتساب مزيد من الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.

ولفت إمبابي، إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي، في نهاية الأسبوع بفعل تراجع الدولار، بجانب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، قلصت من حدة موجة التراجع.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تقرير جيد لبيانات السلع المعمرة لشهر أبريل، حيث ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل بنسبة 0.7% على أساس شهري، متجاوزة الانكماش المتوقع بنسبة -0.8%.

في سياق متصل، تتوقع الأسواق أن تشهد الأسعار تحركات بطيئة، مع إغلاق الأسواق العالمية من السبت إلى الإثنين، على أن تبدأ حركات التداول مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء، الذي يشهد صدور تقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي، وإصدار الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الأول من الولايات المتحدة، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل يوم الخميس، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي والدخل الشخصي والإنفاق يوم الجمعة.