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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبل.. اعرف الأسماء

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 مساجد إحلال وتجديد، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 993 مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 219 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

واوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12015 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و (423) مليون جنيه.

وجاءت قائمة الأسماء المقرر افتتاحها كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا 

مديرية أوقاف البحيرة
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا
6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق

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