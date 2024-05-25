الأوقاف تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبل.. اعرف الأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 مساجد إحلال وتجديد، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 993 مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 219 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
واوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12015 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و (423) مليون جنيه.
وجاءت قائمة الأسماء المقرر افتتاحها كالتالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية
مديرية أوقاف أسيوط
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم
مديرية أوقاف قنا
6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي
مديرية أوقاف الشرقية
7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق