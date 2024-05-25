الأوقاف تفتتح 10 مساجد الجمعة المقبل.. اعرف الأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة المقبل منها 7 مساجد إحلال وتجديد، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 993 مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 219 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

واوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12015 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و (423) مليون جنيه.

وجاءت قائمة الأسماء المقرر افتتاحها كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص

4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط

5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا

6. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط

2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق