الفدان يطلق 150 طن أكسجين بالعام.. محاصيل توشكى صديقة للبيئة

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة وأيدي عاملة قليلة، لهذا كان ضروريا التصنيع الزراعي للمساعدة فى التوطين وتعمير المدن.

ولفت توفيق خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضته قناة إكسترا نيوز ، إلى أن الشركة توفر المنتجات الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مؤكدا قدرة الشركة على التنفيذ، وبالتكلفة المناسبة.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي، أولها التمور، وبداية من العام القادم ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادر طرحها في السوق المحلي ثم التصدير، منوهًا بأنه من ضمن أهداف مشروع التمور أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًا.

ولفت إلى أن ثاني محصول هو الجوجوبا والمسمى بالذهب الأخضر، وهو نبات زيتي ذا جدوى اقتصادية عالية صديق للبيئة، حيث يطلق الفدان الواحد 150 طن أكسجين في العام، ويمتص 22 طن ثاني أكسيد الكربون، منوهًا بان الشركة تنفذ مشروع بمساحة 6 آلاف، جاري تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3 آلاف فدان.

وأردف أن المانجو سيكون المحصول الثالث، وجاري التوسع للوصول لمساحة 25 ألف فدان، بالإضافة لزراعة القطن قصير التيلة وطويل التيلة، والبنجر وقصب السكر، باستخدام أقل للمياه، وزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والخضراوات يتم زراعتها بالكامل في شرق العوينات وتوشكى.