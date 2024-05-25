استصلاح الصحراء.. وزير الزراعة: رؤية استباقية للقيادة السياسية بدعم ملف الأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن مشروع توشكى الخير أحد مشروعات التنمية الزراعية الكبرى.

وقال السيد القصير في كلمته في فعالية افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الزراعية، :" واجه قطاع الزراعة تحديات محلية متعددة وزاد من تأثيرها النمو السكاني المتزايد وكل التحديات خلقت أوضاع صعبة ".

وأضاف:" ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية بتوجيه الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي ووضع أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع وزير الزراعة:" الدولة اهتمت بالتوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية،بالإضافة إلى التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة ".

وأكمل السيد القصير:" تبني الرئيس محور التوسع الأفقي،ـ والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات السكان من الغذاء وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".