السيسي عن ندرة المياه: «أنا مش بستنى أزمة تحصل عشان أتعامل معها»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نبات «الجوجوبا» يتم زراعته على كل الأراضي، ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي في زراعتها.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الزراعية، :" الجوجوبا تستخدم كوقود حيوي يحتاج إليه العالم، واحنا هنحتاجها، وعوائدها مناسبة".

وأضاف الرئيس السيسي: "زيادة إنتاجية الأفدنة والزراعة في أراضي صعبة، لازم يكون عندنا نموذج عندنا في مصر نتيجة ظروفنا".

وتابع الرئيس السيسي:" البعض يقول هو فيه أزمة مياه.. هو أنا لازم أستنى أزمة عشان أتعامل معاها".

وأكمل الرئيس السيسي:" العمل في البنية الأساسية أمر ضروري، واضطرينا ندفع أرقام كبيرة في هذه المشروعات؛ لأنها أمر ضروري".

وأكد الرئيس السيسي: “احنا محتاجين كل إيد مصرية، وكل خبرة، وطاقة عمل، وجهد مخلص، يشتغل معانا؛ عشان نتجاوز ما نحن فيه”.