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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور البرلمانيين.. محافظ الغربية يشدد برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

وخلال الاجتماع وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
وشدد محافظ الغربية، على رفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات الرئيسية والفرعية بجميع مديريات الخدمات وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني خلال العيد موجها بتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية والأوقاف وتامين المنشآت الحيوية والحدائق والمنتزهات والمواقف والأسواق ومحطات القطارات ، مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة الأعياد لتحقيق السيولة المرورية بالطرق السريعة وداخل المدن.

 

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولا بأول، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة وكذلك الاستعداد بالمستشفيات الجامعية الحماية المدنية والنجدة والمياه والكهرباء والغاز لأي أحداث طارئة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات والارصفة وقص وتهذيب الأشجار وإصلاح كافة أعمدة الانارة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع .

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية الشكر لمديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً وذلك لجهودهم المتميزة في الحملات اليومية التي تشنها المحافظة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية والهايبر ماركت والبقالة ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة ، مؤكدا استمرار وتكثيف تلك الحملات للتأكد من سلامة المعروض من السلع وخاصة من اللحوم المتداولة بالأسواق ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

 

كما استعرض المحافظ فيديو توضيحي لتوعية المواطنين وحثهم على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان ، واكد المحافظ على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم. 


وشدد رحمي، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور على المخابز و مستودعات أنابيب البوتجاز بنطاق المحافظة .

واكد المحافظ على تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح مشيرا الى ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في المحافظة بلغ 5787 طلب تصالح وأصدرت المحافظة 1875 شهادة بيانات وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تعمل  بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

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وناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ،و الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة حيث وافق المجلس على تخصيص قطعتين أرض مملوكة للدولة بمركز السنطة ومركز طنطا لإقامة حضانة مبكرة عليها من سن 0- 4 سنوات ضمن المبادرة الرئاسية لأنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي .

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

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