صحيفة ألمانية: حماس خططت لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين

زعمت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم السبت، إن حركة حماس خططت لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

ووفقا لادعاء الصحيفة، فإن حماس خططت أيضا ضرب قاعدة أمريكية في ولاية راينلند بالاتينات الألمانية.

وبحسب تقرير الصحيفة التي قالت إنه يعتمد على مصادر في جهاز الأمن الألماني، فقد تم العثور على خرائط للأهداف على الهاتف الذكي لمشتبه به من أصل لبناني تم اعتقاله في برلين في ديسمبر الماضي.

وأضافت أن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا يتهم الرجل بأنه منذ ربيع العام الماضي وحتى اعتقاله كان يبحث عن مكان لإخفاء أسلحة، وكان من المفترض أن يصل السلاح إلى برلين وأن يستخدم في شن هجمات في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن الأوامر جاءت من ممثلي حماس في لبنان.