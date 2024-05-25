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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ديك رومي وأرانب.. 5 جوائز لأصحاب توقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي بسوهاج

الشاب عبدالحميد محروس
الشاب عبدالحميد محروس

"الأهلي في الدم من الصغر"، بهذه الجملة بدأ الشاب ذو الـ23 عامًا، عبدالحميد محروس، ابن محافظة سوهاج ، صاحب محال بيع الطيور بمدينة ناصر شرق المحافظة، حديثه مع موقع صدى البلد.

أعلن الشاب العشريني عن مسابقة لمباراة العودة للنادي الأهلي عبر صفحة المحل على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث يفوز 5 أشخاص من أصحاب التوقع الصحيح لنتائج المباراة التي يواجه فيها الأهلي نادي الترجي التونسي، وتكون الجائزة الكبرى للفائز الأول ديك رومي.

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ديك رومي وأرانب

ويفوز الأربعة الأخرون بعدد من الأرانب البلدية، وتبلغ تكلفة الديك الرومي الذي سيفوز به الفائز الأول صاحب التوقع الصحيح لنتائج مباراة الأهلي والترجي التونسي، 1000 جنيه، حيث يبلغ سعر الكيلو 190 جنيهًا.

وأكد صاحب محل بيع الطيور بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، عبدالحميد محروس، أنه يتوقع نتيجة المباراة 2/0 لصالح النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه اعتاد على الإعلان عن مثل تلك المسابقات منذ 5 سنوات تشجيعًا للنادي الأهلي وتشجيعًا لمشجعي النادي الأهلي بمحافظة سوهاج.

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