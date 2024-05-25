نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. صور

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، ورأفت حنفي، مدير عام شئون التعليم بالجامعة، جولة تفقدية موسعة للاطمئنان على سير العمل وانتظام الامتحانات.

وتضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليات: الدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية، والتربية الرياضية، والتربية، والطب البشري، والعلوم.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مستوى أسئلة الامتحان في مختلف الكليات، وتابع وجود أستاذ المادة، وتأكد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

وعلي هامش الجولة التفقدية قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد الإدارة الطبية؛ للاطمئنان على أحد طلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة والذي كان مصابا بنوبة إجهاد، موجهًا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

كما تفقد نائب الجامعة أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة داخل كلية التربية بنين بالقاهرة، مشيدًا بهذه الأعمال التطويرية التي تصب في صالح العملية التعليمية داخل كلية التربية باعتبارها من الكليات المتميزة داخل جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات التي قام نائب رئيس الجامعة بتفقدها، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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