يخفض أسعار المنتجات الزراعية.. كيف يُساهم مشروع توشكى في زيادة إنتاجية المحاصيل؟

تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي.

زيادة الرقعة الزراعية

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الامن الغذائي ، لافتا إلي أن مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق احلام المستثمرين الزراعيين لتوفر الارض البكر والمياه والبنيه الأساسية

وأضاف عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب أسوان وتزيد مساحات الأرض الزراعية بها عن نصف مليون فدان ويمكن استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري وتجود أراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها .

توشكي مشروع متكامل

وأشار أبوصدام إلي ان الدولة تتجه لتكون توشكي مشروعا متكاملا زراعيا وصناعيا وتجاريا مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدولة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استهلاك المياه لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 ملايين فدان في الفترة المقبلة

من خلال المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.5 مليون فدان جديده و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان وتسعي الدوله المصريه بكل قوة لاعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهوريه باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعيه.

وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وأكد عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروى من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة.

وتابع عبدالرحمن ان التحول من ري الأراضي الزراعية من الغمر الي طرق الري الحديثة يوفر ملايين الامتار المكعبة من المياه والذي يعطي الفرصة لزراعة ضعف الأراضي المنزرعة حاليًا وأن الاتجاه إلي زراعة انواع المحاصيل قليلة استهلاك المياه والاستغناء عن الانواع شرهة استهلاك المياه ضرورة لا بد منها كزيادة مساحات زراعة بنجر السكر بدلا من قصب السكر وزراعة انواع الارز الجاف وزراعة البونيكام بديلا عن البرسيم وتحديد مساحات الموز والمحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، حيث تمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح، منها 310 ألف فدان بمزارع الشركة في توشكي، و 140 ألف فدان في مشروع توشكى 4.