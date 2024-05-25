كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

في عام 1805، أسس نابليون بونابرت، القائد العسكري والسياسي الفرنسي ذو الأصول الإيطالية، مملكة إيطالية تحت سيطرة الجيش الفرنسي. وفي هذا اليوم، 25 مايو 1805، تُوِّج نابليون نفسه ملكًا على إيطاليا.

تتويج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا

قبل ذلك، كانت الجمهوريات الإيطالية قد اتحدت لتشكيل مملكة إيطالية جديدة. ودعا نابليون نفسه ليكون ملكًا على هذه المملكة الجديدة. وفي قمة الملكية والعظمة، توجه نابليون إلى ميلان، حيث قام بتتويج نفسه ملكًا باستخدام تاج لومبارديا الحديدي في كنيسة ميلان. وأعلن أن الله قد منحه هذا التاج، وأنه سيكون ويلاً لمن يحاول لمسه.

كما عيَّن نابليون ابن زوجته جوزفين، أوجين دي بوهارنيه، واليًا ونائبًا له في مملكة إيطاليا.

نابليون بونابرت كان قائدًا عسكريًا وسياسيًا بارزًا. برز خلال أحداث الثورة الفرنسية وقاد العديد من الحملات العسكرية الناجحة ضد أعداء فرنسا. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر كقنصل عام، ثم كإمبراطور في العقد الأول من القرن التاسع عشر. لقد كان لأعماله وتنظيماته تأثير كبير على السياسة الأوروبية، وهيمن على الشؤون الأوروبية والدولية خلال فترة حكمه. وقاد فرنسا إلى سلسلة من الانتصارات المبهرة في ما عُرف بالحروب النابوليونية، وبنى إمبراطورية كبيرة سيطرت على معظم أنحاء أوروبا حتى عام 1815 عندما سقطت وتفككت.