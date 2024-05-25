الملا: استراتيجية قطاع البترول تولي اهتماما بتطبيق برامج التحول الرقمي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه فى ٢٠١٦، وان استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والأكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة ، وأوضح الملا أهمية منطقة مسطرد البترولية والتى تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير امدادات الوقود بالسوق المحلي خاصة وانها تشمل الأنشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع ، وأن ما شهدته تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة من أعمال تطوير يدعو للفخر ، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسين البيئة المحيطة .

أضاف الملا ان المستودعات الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد ستسهم إيجابيا فى تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة ، لافتاً إلى أن جميع المستودعات تم ربطها رقمياً مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للأرصدة بهذه المستودعات.

وخلال الجولة اطلع الوزير ومرافقوه على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ، حيث استعرض المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول اهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت ، والتى تشمل مشروع إنشاء ١٢ صهريج مواد بترولية مختلفة ، ومشروع الخلط الآلى للبنزين بأنواعه لمواكبة المواصفات العالمية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدة لشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

ووجه الملا بالانتهاء من المشروعات ذات الاولوية فى منظومة توفير المنتجات البترولية ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع ، وباستخدام أحدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ علي البيئة ، كما شدد الملا على أهمية الاستمرار فى تدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

تطبيق التحول الرقمى فى اخذ عينات وتحليلها خلال عملية تدفيع الزيت الخام من السخنة إلى مسطرد.

وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظم التحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع ، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط ١٣ شركة بترولية من خلال عمل نظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها ، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذ القرار المناسب ، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع .

وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار اخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.

واشاد الملا ببرامج التحول الرقمى فى مسار اخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافى التكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضاً التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى ، وذلك مقارنة بالطرق التقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى .

وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول .

كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد والتى تشهد تنفيذ ١٢ صهريج مواد بترولية ، حيث اشاد الملا بالاداء المتميز لشركة بتروجت التى اصبحت متفردة ولها خبرة طويلة فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سواء داخل مصر أوخارجها باعتبارها الذراع التنفيذي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لما تمتلكه من كوادر فنية على اعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات .

رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على حسنين والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .