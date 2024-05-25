خد ابني مني .. فنانة شهيرة تنهار بالبكاء بسبب طليقها

حلّت الفنانة السعودية ريم عبد الله، ضيفة على إحدى البرامج التليفزيونية، وتحدثت خلال لقائها عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية، قائلة إنها كانت متزوجة من شخصية معروفة، إلا أنها قالت إنه لا يحب أن يتم ذكر اسمه وكان له اسم مستعار ولكن تم الطلاق بينهما.

وكشفت ريم عبد الله عن أسباب الطلاق، قائلة: الشريك حلو لكن هناك أسبابًا خاصة، وعندما قرّرت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي وأعرف اللي يناسبني واللي ما يناسبني، لكن أقول له شكرًا، لأنه كان لي محرمًا، ووجوده أنقذني من أشياء كثيرة، والانفصال انتهى بالخلع.

وأكدت ريم عبد الله أنها لم تدخل في علاقة زوجية مع شخص يوافق على استمرارها في مجال الفن، معلقة: لن أقبل برجل يطبطب عليّ يصفق ويقول لي استمري في مجال الفن.

وانهارت ريم عبد الله بالبكاء لحظة سؤالها عن ابنها، وقالت ريم عبد الله: أنا محرومة من ابني، بعد ما انفصلنا أنا ووالده كان طليقي ملتزم بزيارات رؤيتي لابني، ولكن مؤخرًا أنا محرومة منه.

ووجّهت ريم عبد الله رسالة لـ نجلها قائلة: أقول لابني الله يحفظك وأشوفك في مكان تستاهله ومكان يكون فيه عوض جميل، ما أخاف يلومني في المستقبل هو هيفهم كل شيء، ولا أقبل أصلًا إنه ما يفهم إلا الحقيقة ما راح أزيف.