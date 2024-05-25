التعليم تكشف موعد غلق باب التقديم في المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بعد أيام قليلة، يتم غلق باب التقديم في برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



آخر موعد للمنح الجامعية

قالت وزارة التربية والتعليم : آخر موعد للتقديم: ٣١ مايو ٢٠٢٤ ، إذا كنت لم تتقدم بعد، فهذه هي فرصتك!

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لأكثر من ٣٧٠ طالب وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من أفضل الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة).

التسجيل بالمنحة الأمريكية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان رابط التسجيل بالمنحة: bit.ly/USAIDappform2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لمزيد من المعلومات بما في ذلك التفاصيل والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الروابط التالية:

bit.ly/USAIDscholars2024

bit.ly/USAIDpioneers2024

للأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالي: bit.ly/USAIDfaqs2024