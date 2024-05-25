جانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن فيديو التمرد داخل الجيش

وجه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء اليوم السبت، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد نشر يائير نتنياهو فيديو جندي يدعو للتمرد داخل الجيش الإسرائيلي.

وقال جانتس: أدعو نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات، والتعبير عن تأييد التمرد كما في الفيديو المنشور يضر بأمن إسرائيل".

ورد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على فيديو التمرد لجندي إسرائيلي الذي دعا إلى عصيان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والذي شاركه نجله يائير نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو "رئيس الوزراء حذر مرات عديدة من خطورة ظاهرة الرفض والتساهل معها".

وأضاف "رئيس الوزراء ثابت على موقفه، فهو يرفض رفضاً قاطعاً أي مظهر من مظاهر التردد من أي جهة كانت، ويتوقع من كافة الأنظمة معاملتهم على قدم المساواة".

ونشر يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو على "تليجرام" يظهر جنديا إسرائيليا ملثما يدعو إلى التمرد وعصيان الأوامر العسكرية ويهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.