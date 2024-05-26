نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فرحة بمقاهي أسوان باللقب الـ12 للأهلي

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بمقاهى وكافيهات أسوان، أمس السبت، لمشاهدة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريقى النادى الأهلى والترجى التونسى والتى أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولى.

وتوافد المئات من جماهير النادى الأهلى على مختلف المقاهى بمحافظة أسوان لمشاهدة المباراة ضمن دورى نهائى افريقيا وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

وشهدت المقاهى والكافيهات وضع الكراسي البلاستيكية ووضع شاشات عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد اماكن للاعداد الهائلة من المشجعين.

الاهلى

وامتلأت المقاهي والشوارع فى محافظة أسوان بالصافرات وعبارات التشجيع النادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.

وجاء ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعيب فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي أفريقيا.



