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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصير : 5 مليارات جنيه إجمالي دعم مزارعي القمح هذا الموسم

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن  دعم التوسع الأفقى للأراضى محور مهم جدا لزيارة الرقعة الزراعية المستصلحة في مصر .

وتابع القصير، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن التوسع الزراعي منتشر فى كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الأمن الغذائى على رأس اهتمامات الدولة لذلك تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

ولفت " القصير " ، أنه تم إضافة 300 ألف فدان مستصلح للأراضى الزراعية فى توشكى.

وأوضح : نستخدم التكنولوجيا فى تطوير الزراعة ،منوها على أن هناك جهودا مستمرة من الوزارة تحت توجيهات الرئيس السيسى لزيادة المساحات المزرعة.

أردف : نهتم بالتوعية المستمرة وارشاد للمزارعين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، منوها :" اجمالى الدعم الموجه لمزارعى القمح فى هذا الموسم بلغ 5 مليارات جنيه" . 

 

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