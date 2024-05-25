القصير : 5 مليارات جنيه إجمالي دعم مزارعي القمح هذا الموسم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن دعم التوسع الأفقى للأراضى محور مهم جدا لزيارة الرقعة الزراعية المستصلحة في مصر .

وتابع القصير، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن التوسع الزراعي منتشر فى كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الأمن الغذائى على رأس اهتمامات الدولة لذلك تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

ولفت " القصير " ، أنه تم إضافة 300 ألف فدان مستصلح للأراضى الزراعية فى توشكى.

وأوضح : نستخدم التكنولوجيا فى تطوير الزراعة ،منوها على أن هناك جهودا مستمرة من الوزارة تحت توجيهات الرئيس السيسى لزيادة المساحات المزرعة.

أردف : نهتم بالتوعية المستمرة وارشاد للمزارعين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، منوها :" اجمالى الدعم الموجه لمزارعى القمح فى هذا الموسم بلغ 5 مليارات جنيه" .