قصواء الخلالي: نتنياهو يُعزز ويدعم انهيار جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ويحاول إنقاذ نفسه فقط

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشارع الإسرائيلي في حالة إضراب كبير وهناك منحنى خطير يسير فيه، بعدما نشبت المظاهرات في الداخل، احتجاجا على سياسة قادتهم، وهذا المنحنى جيد بالنسبة لنا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك فراغ في التسلسل الإداري والعسكري غي حكومة نتنياهو، منوهة بأن هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية.

وأشارت الخلالي إلى أن الداخل الإسرائيلي يسير نحو الانزلاق للهاوية، ونتنياهو يعزز ويدعم انهيار الجيش الإسرائيلي ويحاول إنقاذ نفسه فقط.

وتابعت إننا ندعم المقاومة لقدرتها على إلحق الخسائر بالجانب الإسرائيلي الصهيوني، فهي وقفت حائط صد أمام ضرباتهم واستطاعت أن تفاجئهم وتحبط أهدافهم.

واختتمت أن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية يأتي من منطلق مسؤوليتها التاريخية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.