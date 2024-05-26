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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ملك الفئة المتوسطة من أوبو.. تعرف على أحدث موبايل رينو| صور

هاتف أوبو OPPO Reno
هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة أوبو الصينة إطلاق سلسلة هواتفها الأفضل للفئة المتوسطة والشباب OPPO Reno 12، وحصل هاتف Reno 12 Pro الأفضل في السلسلة على نصيب الأسد من المواصفات المميزة، وفيما يلي نستعرض المواصفات الخاصة به. 

وجاء هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro بشاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ونظام تعتيم PWM. 

ويقدم هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro كاميرا ثلاثية مع مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. 

ويعمل هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro بمعالج من نوع Dimensity 9200+ Star Speed من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

ويتميز هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro بدعم تقنية Bluetooth 5.4 ومقاومة الماء والغبار IP65 ومكبرات صوت استريو وشبكة Wi-Fi 6 ومستشعر الأشعة تحت الحمراء وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة. 

ويحتوي هاتف أوبو OPPO Reno 12 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات،  وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 14 مع نظام التشغيل Android 14.

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