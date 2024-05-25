بعد الإعلان عن انسحاب الاحتلال من معبر رفح.. «الديهي»: إسرائيل ترضخ للإرادة المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن استعداد دولة الاحتلال الانسحاب من معبر رفح لأسباب سياسية وعسكرية، معقبًا: "هذا انتصار للضغوط المصرية، إسرائيل ترضخ للإرادة المصرية، وتنسحب من معبر رفح".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك وفدًا أمريكيًا سيأتي إلى مصر، من أجل بحث عودة المفاوضات، معقباً: "الأمور تتحرك في اتجاه ما تريده مصر، الامور تسير إلى الاتجاه الإيجابي".

الأزمة الإنسانية



ولفت إلى أن مصدر رفيع المستوى بالأمس تحدث على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة ، وبأن مصر ستعيد ادخال المساعدات من خلال آلية مع السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تقف مع الحق الفلسطيني دون قيد أو شرط ، ولا يستطيع أحد أن يزاد على الموقف المصري منذ 1948 وحتى الآن.