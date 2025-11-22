قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
زيادة قيمة «جائزة رجائي عطية» إلى 100 ألف جنيه وإعلان الشروط قريبًا

الراحل رجائي عطية
الراحل رجائي عطية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن المحامي إبراهيم سعودي، عضو مجلس أمناء جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين، أن مجلس الأمناء قرر زيادة القيمة المالية للجوائز السنوية من 35 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، دعمًا للباحثين الشباب وتعزيزًا لدور البحث القانوني بين صفوفهم.

وقال سعودي، في تصريح له، إن مجلس الأمناء سيُعلن قريبًا عن مجالات وفروع الجائزة للنسخة الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك الفروع ستشهد تطويرًا يواكب احتياجات شباب المحامين وتوجهات البحث القانوني المعاصر.

وأضاف أنه سيتم كذلك إعلان شروط التقدم لجائزة عام 2026 خلال الفترة المقبلة، داعيًا شباب المحامين إلى الاستعداد للمشاركة.

وفي مايو 2025، نظمت اللجنة المشرفة على الجائزة الحفل السنوي بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين الحالي، وبمشاركة مي رجائي عطية، نجلة الفقيه الراحل ومقررة رابطة محبي رجائي عطية.

 وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتسليم الجوائز، إلى جانب مناقشة الأبحاث الفائزة من قِبل لجنة التحكيم، وذلك بعد تصفية 38 بحثًا مستوفيًا للشروط إلى قائمة قصيرة تضم 12 بحثًا تم تكريم أصحابها جميعًا.

وضمّت لجنة التحكيم في نسخة 2025 نخبة من أساتذة القانون، بينهم الأستاذ الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، والأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض ورئيس مجموعة سعودي القانونية.

وتُعد جائزة رجائي عطية إحدى المبادرات السنوية التي تهدف إلى تشجيع شباب المحامين على البحث القانوني الجاد وتنمية مهاراتهم المهنية والفكرية، وتأتي تخليدًا لإرث نقيب المحامين الراحل وإسهاماته البارزة في المجالين القانوني والنقابي.

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

