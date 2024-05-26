بيسرقكم كل ليلة.. إيلون ماسك يهاجم واتساب ويكشف سرا خطيرا

هاجم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، زاعما في تغريدة منشورة أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" ينتهك خصوصية مستخدميه ويسرقهم كل ليلة.

وبحسب ما ذكره موقع "ndtv"، شارك المدير التنفيذي لموقع “إكس”، إيلون ماسك، منشورا مثيرا للجدل عبر منصته ادعى فيه أن تطبيق واتساب يراقب محادثات مستخدميه، ويقوم كل ليلة بنقل بياناتهم بانتظام، مشيرا إلى أن المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن.

إيلون ماسك يتهم واتساب بسرقة محادثات المستخدمين ليلا

ووفقا لمزاعم ماسك، فإن تطبيق واتساب يقوم بتحليل بيانات مستخدميه واستخدامها للإعلانات المستهدفة، مما يجعل المستخدمين هم المنتج، وليس العميل.

وأكد إيلون ماسك، عبر مشاركة مقطع فيديو في تغريدة جديدة، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلا في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

وانقسمت الآراء حول هذه المسألة حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك، بينما شكك الكثير من مستخدمي واتساب وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقية هذه المخاوف.

WhatsApp exports your user data every night.



Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2024

وحتي الآن، لم تعلق شركة "ميتا" مالكة واتساب على ادعاءات إيلون ماسك، أو حتي نفي تلك المزاعم التي يدعيها رجل الأعمال الأمريكي باعتباره منافسا ومالكا لمنصة تواصل شهيرة (تويتر سابقا) المنافسة لبعض خدماتها.

الجدير بالذكر، أن إيلون ماسك قد هاجم في السابق، منصة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرج، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادعى الملياردير الأمريكي أن مالكة واتساب جشعة للغاية في الحصول على الفضل للمعلنين الذين يديرون الحملات على منصتها.

وكان التنافس بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، معروفا إعلاميا بـ "معركة القرن"، وأنهما كانا على استعداد لخوض "معركة في القفص" منذ مدة ومع ذلك، فإن هذه المواجهة بين قادة التكنولوجيا لم تحدث أبدا.