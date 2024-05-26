عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيسرقكم كل ليلة.. إيلون ماسك يهاجم واتساب ويكشف سرا خطيرا

إيلون ماسك وواتساب
إيلون ماسك وواتساب

هاجم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، زاعما في تغريدة منشورة أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" ينتهك خصوصية مستخدميه ويسرقهم كل ليلة.

وبحسب ما ذكره موقع "ndtv"، شارك المدير التنفيذي لموقع “إكس”، إيلون ماسك، منشورا مثيرا للجدل عبر منصته ادعى فيه أن تطبيق واتساب يراقب محادثات مستخدميه، ويقوم كل ليلة بنقل بياناتهم بانتظام، مشيرا إلى أن المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن.

 

ثغرة أمنية في واتساب قد تعرض مستخدميه للقــ تل.. ما علاقة إسرائيل؟

واتساب يقدم حلا جديدا للرسائل غير المقروءة.. اعرف مميزاته

 

إيلون ماسك يتهم واتساب بسرقة محادثات المستخدمين ليلا

ووفقا لمزاعم ماسك، فإن تطبيق واتساب يقوم بتحليل بيانات مستخدميه واستخدامها للإعلانات المستهدفة، مما يجعل المستخدمين هم المنتج، وليس العميل.

وأكد إيلون ماسك، عبر مشاركة مقطع فيديو في تغريدة جديدة، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلا في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

وانقسمت الآراء حول هذه المسألة حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك، بينما شكك الكثير من مستخدمي واتساب وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقية هذه المخاوف.

 

 

وحتي الآن، لم تعلق شركة "ميتا" مالكة واتساب على ادعاءات إيلون ماسك، أو حتي نفي تلك المزاعم التي يدعيها رجل الأعمال الأمريكي باعتباره منافسا ومالكا لمنصة تواصل شهيرة (تويتر سابقا) المنافسة لبعض خدماتها.

الجدير بالذكر، أن إيلون ماسك قد هاجم في السابق، منصة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرج، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ادعى الملياردير الأمريكي أن مالكة واتساب جشعة للغاية في الحصول على الفضل للمعلنين الذين يديرون الحملات على منصتها.

وكان التنافس بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، معروفا إعلاميا بـ "معركة القرن"، وأنهما كانا على استعداد لخوض "معركة في القفص" منذ مدة ومع ذلك، فإن هذه المواجهة بين قادة التكنولوجيا لم تحدث أبدا.

إيلون ماسك واتساب WhatsApp ميتا تطبيق واتسآب ايلون ماسك وواتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

الغندور يكشف عن سبب مثير لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفرقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد القرار الجديد للبنك المركزي

موضوعات متعلقة

هاتف قوي مميزاته تنافس سامسونج.. خصم هائل على ريلمي 12 برو 5G

تشتري شاومي POCO F6 ولا POCO F6 Pro.. اعرف الفرق

بإمكانات متطورة وتصميم فخم.. هواتف اقتصادية ومتوسطة تكتسح الأسواق قريبا

تحفة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو رينو 11 و Oppo Reno 12

موبايل بأداء خرافي.. ريلمي تزلزل الأسواق بهاتف متميز للألعاب

لمحدودي الدخل.. فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة

تدوم لـ35 ساعة.. أوبو تطلق سماعة لاسلكية رخيصة تنافس آيربودز

موبايل ريلمي GT 6T يقهر موتورولا Edge 50 Pro.. مقارنة تعرفك المزايا

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن تدمير 12 صاروخًا و31 طائرة مسيرة

لأول مرة منذ 5 سنوات.. قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

إسرائيل تطرح مقترح اتفاق جديدًا بشأن تبادل الأسرى

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

رامي ربيعة يبحث عن مشجع تونسي لمنحه هدية.. تفاصيل

أمريكي الجنسية ..ننشر صور منزل سفاح التجمع بكمبوند شهير بالتجمع الخامس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق فعالة لتسريع نمو العضلات للرياضيين

ملفت وجريء.. روبي وهنا الزاهد بنفس الفستان

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-