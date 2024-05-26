عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع هامشي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي بضغوط هبوط الأسهم القيادية

حنان رمسيس
حنان رمسيس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، نهاية جلسات الأسبوع. 

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وتابعت رمسيس تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

وأضافت حنان رمسيس: ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة ارتفع مؤشر الشركات أداء مؤشرات البورصة أسواق المال بالبورصة المصرية إكس 30 اسواق المال البنك التجاري الدولي البورصة المصرية الخميس الماضي الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر الرئيسى إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجى إكس 70 م إيجي إكس 70 متساوي تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خبير أسواق المال بالبورصة المصرية حنان رمسيس مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يجي إكس 30 محدد الأوزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

«عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لجميع اللجان

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-