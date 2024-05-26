تراجع هامشي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي بضغوط هبوط الأسهم القيادية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، نهاية جلسات الأسبوع.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وتابعت رمسيس تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

وأضافت حنان رمسيس: ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة.