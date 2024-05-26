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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما يتردد عن توقيع لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لنظيره الزمالك للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولن يوجد لاعب تم التعاقد معه.

الاهلي والترجي 

مفاجأة بشأن توقيع لاعب الأهلي للزمالك

وأوضح "شبانة" في تصريحات لبرنامج "من الآخر" عبر إذاعة "شعبي إف إم" : "يُقال أن هناك لاعب في الأهلي وقع سرًا لنادي الزمالك للانضمام في الصيف المقبل، يقال أن لاعب بالفريق الأول ولا يلعب ووقع للنادي الأبيض للانتقال لصفوفه".

مفاجأة في انتقال لاعب الأهلي لصفوف الزمالك

وأضاف: "اللاعب هو هواء، لا يوجد شيء كهذا، الأهلي لديه 3 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، محمد مجدي أفشة، وجدد تعاقده، محمد هاني وجدد، وعمرو السولية، ولن يلعب إلا لصفوف الأهلي، وهو أمره منتهي، كما أنه تم الاتفاق على التجديد".

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وأتم شبانة تصريحاته بأن الأمر منتهي مشيرًا إلى أن حسين لبيب، رئيس الزمالك حينما سُأل عن استعادة إمام عاشور لصفوف الزمالك في الصيف بأن هذا الحديث هو كلام إعلام، مشيرًا إلى أنه لن يوجد لاعب في الأهلي سينتقل للزمالك في هذا الصيف.

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تتراجع عن توقعاتها بشأن مباراة الأهلي والترجي

بعد تداول توقعات منسوبة لـ خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف على نطاق واسع، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تشير لخسارة النادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا، ظهرت خبيرة الأبراج في "فيديو" بثته عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب" لتوضيح عدد من النقاط بشأن المباراة، مؤكدة عدم الكشف عن أي توقعات سابقة بشأن "الأهلي والترجي".

الاهلي 

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا توقعات منسوبة لـ ليلي عبداللطيف تفيد بعدم تسجيل النادي الأهلي أهدافا في مرمى الترجي، وهو ما حدث بالفعل في مواجهة الذهاب التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي على ملعب رادس وانتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت التوقعات المنسوبة لخبيرة الأبراج إلى أن فريق نادي الترجي سيحقق الفوز في إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب، بينما الأهلي لن يتمكن من هز شباك الفريق التونسي.

وأدت هذه التوقعات إلى انقسام المتابعين على "السوشيال ميديا"، بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي أفاد فيه البعض بأن معظم توقعات ليلي عبداللطيف تحققت منذ بداية عام 2024، قلل آخرون من تلك التوقعات قائلين: "ليس لها أساس من الصحة، وتعد من بين الخرافات"، مستشهدين بآيات من القرآن الكريم التي تؤكد ذلك.

وقال "ل.ك"، أحد المتابعين على السوشيال ميديا: "إن هذه التوقعات تسبب ضغطا على اللاعيبة قبل مباراة هامة في نهائي بطولة إفريقيا"، بينما قال "س.م"، متابع آخر: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، في إشارة إلى ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك التوقعات، بينما قال "أ. ي": "دي كورة فيها مكسب وخسارة ولا يمكن التوقع من سيفوز بالبطولة لأن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله".

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