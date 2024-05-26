نشأت الديهي: الدولار في مصر بيجيب 1000 رغيف

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أن رغيف الخبز يباع بـ5 قروش، ويكلف الدولة 125 قرشًا، مشيرًا إلى أن الدولة لن تمس رغيف الخبز.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten": "الدولار في مصر بيجيب 1000 رغيف، تقدر تجيب عربية نصف نقل خبز بدولار، وهذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم، لازم المواطن يعرف هذا الأمر، وهذا ليس منحة من الدولة".

180 مليار



ولفت إلى أن الدولة حصدت 420 ألف فدان قمح بتكلفة تصل لـ180 مليار جنيه في مشروع توشكى والعينات والفرافرة، مشيرًا إلى أن مزرعة توشكى كانت عبارة عن 400 فدان فقط بسبب وجود جبل جرانيت أعاق المشروع، فتوقف المشروع عن التوسع في الماضي.