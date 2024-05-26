عماد النحاس: سعيد بتتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وكنت أتابع المباراة كمشجع

عبّر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "كل الألعاب ناجحة في النادي الأهلي، وليست هناك محسوبية ولا محبة ولا علاقات، كل من يستحق مكانة يتواجد بها".

وتابع: "كنت أتابع المباراة ليس كمحلل بل كمشجع، كنت أتمنى أن يعود هذا الجمهور سعيدًا وهو ما حدث".

وأكمل: "سعيد للغاية بتتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وما قدمه الجمهور في مباراة اليوم حدث تاريخي".

وأردف: "الأهلي قدم مباراة "تكتيكية" كبيرة والفريق ظهر بشكل متفوق في الناحية الدفاعية في مباراتي الذهاب والإياب".