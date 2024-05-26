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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مقاوم طبيعي للسرطان.. سلامة الغذاء تكشف عن أقوى مضاد حيوي على سطح الأرض

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أقوى مضاد حيوي طبيعي على سطح الكرة الأرضية. 

وقالت شيرين إن أقوى مضاد حيوي هو   البروبليس أو العكبر.

 وهي مادة صمغية ناتجة عن خلط النحل لإفرازات فمه مع شمع العسل وحبوب اللقاح والزيوت الطيارة ومستخلصات  النباتات لونها أخضر بني ويستخدمها النحل كوسيلة دفاع لسد فجوات الخلية، وكمطهر ومعقم  للخلايا لما له من خصائص جبارة في مكافحة الڤيروسات والبكتيريا.

فوائد العكبر مهولة ومن ضمنها قدرته على

مكافحة جميع الميكروبات الڤيروسية والبكتيرية والفطرية.

قدرته المذهلة المضادة للأكسدة. 

قدرته المذهلة على رفع مناعة الجسم. 

تسريع شفاء الجروح والقرح  

مقاوم طبيعي للسرطان.

قدرته على الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تقليل التهابات الجسم. 

قدرة فائقة على محاربة فقر الدم.

مقاومة الأمراض المزمنة.

 

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