بالرقم القومي.. إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني بالجيزة

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي يتم الإعلان عن نتائج الترم الثاني لطلاب صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني.

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يأتي ذلك تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وظهرت نتائج الامتحانات الكترونيا، من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي

والاستعلام بالرقم القومي للطالب او الطالبة فقط.

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