الانطباع الأول يدوم.. إتيكيت التعارف في المقابلة الأولى مع العريس

تحار أغلب الفتيات من الطريقة الصحيحة للتعامل مع العريس وبالأخص فى اللقاء الأول، فحسب المقولة المشهورة وهى الإنطباع الأول يدوم، لذلك إليك بعض نصائح الإتيكيت للتعارف في المقابلة الأولى مع العريس، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التحضير المناسب

اختاري إطلالة مناسبة وراقية تعبر عن شخصيتك.

تأكدي من نظافة وترتيب مظهرك العام.

كوني على دراية بالمعلومات الأساسية عن العريس والعائلة.



بداية التعارف

رحبي بالعريس بابتسامة دافئة وتعبير وجه مرح.

قدمي نفسك بشكل مهذب وواثق.

اسأليه عن نفسه وعن اهتماماته وطموحاته.



إظهار الاهتمام والاستماع

وجهي انتباهك الكامل إليه أثناء الحديث.

اطرحي أسئلة مفتوحة للحصول على إجابات مفصلة.

عبري عن اهتمامك بما يقول من خلال التفاعل والمشاركة.



لغة الجسد الإيجابية

حافظي على اتصال بصري مناسب ولكن ليس مباشر.

ابتسمي بشكل طبيعي وتجنبي الحركات العصبية.

كوني متلائمة في الجلوس والوقوف بطريقة منفتحة.



المحافظة على السرية

تجنبي مناقشة أي معلومات شخصية أو عائلية حساسة.

احرصي على الحديث في نطاق المعلومات المتاحة.

لا تكوني مفرطة في التفاصيل أو الشكاوى.

بهذه الطريقة ستتمكنين من إظهار أفضل انطباع عن نفسك وتسهيل التعارف الأولي مع العريس.