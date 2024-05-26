عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الانطباع الأول يدوم.. إتيكيت التعارف في المقابلة الأولى مع العريس

إتيكيت
إتيكيت

تحار أغلب الفتيات من الطريقة الصحيحة للتعامل مع العريس وبالأخص فى اللقاء الأول، فحسب المقولة المشهورة وهى الإنطباع الأول يدوم، لذلك إليك بعض نصائح الإتيكيت للتعارف في المقابلة الأولى مع العريس، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

لأصحاب معاش تكافل وكرامة| صرف المساعدات قبل إجازة عيد الأضحى

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل النحر.. دار الإفتاء ترد

التحضير المناسب

اختاري إطلالة مناسبة وراقية تعبر عن شخصيتك.
تأكدي من نظافة وترتيب مظهرك العام.
كوني على دراية بالمعلومات الأساسية عن العريس والعائلة.


بداية التعارف

رحبي بالعريس بابتسامة دافئة وتعبير وجه مرح.
قدمي نفسك بشكل مهذب وواثق.
اسأليه عن نفسه وعن اهتماماته وطموحاته.


إظهار الاهتمام والاستماع

وجهي انتباهك الكامل إليه أثناء الحديث.
اطرحي أسئلة مفتوحة للحصول على إجابات مفصلة.
عبري عن اهتمامك بما يقول من خلال التفاعل والمشاركة.


لغة الجسد الإيجابية

حافظي على اتصال بصري مناسب ولكن ليس مباشر.
ابتسمي بشكل طبيعي وتجنبي الحركات العصبية.
كوني متلائمة في الجلوس والوقوف بطريقة منفتحة.


المحافظة على السرية

تجنبي مناقشة أي معلومات شخصية أو عائلية حساسة.
احرصي على الحديث في نطاق المعلومات المتاحة.
لا تكوني مفرطة في التفاصيل أو الشكاوى.
بهذه الطريقة ستتمكنين من إظهار أفضل انطباع عن نفسك وتسهيل التعارف الأولي مع العريس.

الإتيكيت المقابلة الأولى المقابلة الأولى مع العريس نصائح الإتيكيت للتعارف في المقابلة الأولى مع العريس التحضير المناسب بداية التعارف إظهار الاهتمام والاستماع لغة الجسد الإيجابية المحافظة على السرية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

موضوعات متعلقة

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

دعاء ليلة القدر مستجاب فورا.. ردد أفضل 210 أدعية تحقق المعجزات حتى وداع رمضان

دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة قبل النوم تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

ادعية ليلة القدر مكتوبة.. ردد أفضل 350 دعاء شاملة للخيرات ولا ترد

دعاء ليلة القدر الليلة الوترية الثالثة.. لا تبخل على نفسك 110 أدعية تحقق المستحيل

دعاء المطر .. ردد بيقين 100 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همومك

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-