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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" طلبا للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

و كتب حساب الاتحاد الافريقي على إكس: العزيز ادمن حساب الأهلي، نجدد طلبنا برجاء الاطلاع علي الصورة المرفقة وإرسال شعار محدث مع فائق الاحترام والتقدير .

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-


سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ  روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.
 

الكاف - الأهلي بطولة افرقيا الاهلي بطل افرقيا

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