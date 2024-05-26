بشارع شامبليون.. إدراج اسم معالي زايد في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اسم الفنانة معالي زايد ضمن مشروع «عاش هنا»، حيث توجد اللوحة على عنوان 45 مكرر شارع شامبليون.

ومشروع «عاش هنا»، خاص بتوثيق المبانى والأماكن التي عاشت فيها الشخصيات الهامة والمؤثرة على جميع الأصعدة الفنية والثقافية والسياسية.

ومن خلال «عاش هنا» يتم وضع لافتة على المبنى تبين اسم الشخصية المهمة التي سكنت بهذا المبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه محملة على تطبيق الـQR والذى يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعى والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمبانى الهامة على مستوى الجمهورية.

أعمال معالي زايد

الفنانة معالي زايد هي ممثلة مصرية لها العديد من الأدوار السنيمائية والدرامية الهامة والمؤثرة مثل دورها في فيلم الشقة من حق الزوجة مع الفنان محمود عبدالعزيز، ومسلسل حضرة المتهم أبى مع الفنان نور الشريف، وفيلم «البيضة والحجر»، مع الفنان أحمد زكى، كما قدمت أدوار بارزة في المسرح مثل مشاركتها في مسرحية «زقاق المدقع»، «أنا والحكومة»، و«سكر زيادة».