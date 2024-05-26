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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقال “القياتي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يحمل كتل هوائية جنوبية شديدة الحرارة ونشطة.

 

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن بداية تأثير المنخفض ستكون على القطاع الغربي من البلاد والذي يشمل مطروح والسلوم ومن ثم ينتقل تدريجيًا لباقي المناطق، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن اليوم هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب الجمهورية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن غدًا، الاثنين، ذروة الارتفاعات، حيث متوقع أن تسجل العظمى بين 38 و40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتصل لأكثر من 40 درجة مئوية على محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتقل غدًا لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

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