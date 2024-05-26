محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الأحد، رؤساء الأحياء بإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة التي تشوه المظهر العام لشوارع وميادين المدينة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت، للحفاظ على صحة المواطنين وفرض النظام والانضباط في الشارع السكندري.



وقامت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه، بإزالة 30 إعلانا مخالفا بشوارع الحي، حفاظا على المظهر الحضاري، إضافة إلى إزالة 17 إعلانا بحي ثان العامرية.



وواصل حي أول المنتزه، حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية، وتم المرور على 6 منشآت (محلات بيع أسماك وجزارة ومخابز)، وتم توجيه وتحرير محاضر بيئية لها لإصلاح المداخن وعزلها وإصلاح الأجزاء التالفة.



وفي سيق متصل، قامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزه، بتوريد منتجات زراعية للجمعية الخيرية لتنمية المجتمع المحلي بمنطقة المنشية البحرية بنطاق الحي، لتوزيعها على المزارعين؛ في إطار زيادة المسطحات الخضراء لزيادة الوعي البيئي.

