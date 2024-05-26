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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 162 ألف طن قمح حتى الآن

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح المحلي للشون والصوامع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، حيث ارتفعت كمية محصول القمح المحلي الموردة لتصل إلى 162 ألف و602 طن قمح حتى اليوم وذلك بـ 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات.

وأوضح أنه تم حصاد كامل المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان بمختلف القرى والمراكز مشيراً الى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

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وأشار المحافظ إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول فضلاً عن التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.
وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 42793 طن و668 كجم والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) قد استقبلت حوالي 39502 طن و784 كجم فضلاً عن توريد 54844 طن و222 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب وتوريد 17821 طن و480 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 7640 طن و491 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 162 ألف و602 طن و645 كجم لافتًا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.
يذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ تشعن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

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