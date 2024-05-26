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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التراجع مستمر .. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا جديدا بعد تراجع الأمس، بقوة بعد بيان البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الأوقية في بورصة نيويورك بنحو 116 دولارا خلال الساعات الماضية.

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ومحليا يبحث الكثير عن سعر عيار 21 المحبب لدى المصريين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية من تجار الصاغة، وجاء التراجع في سعر الذهب نتيجة هبوط سعر الأوقية من نحو 2450 دولارا لتسجل 2,334 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب عيار 18 تراجعا إلى نحو قريب من 2,650 جنيها للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع الكبرى بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

ويبحث كثير من المشترين عن  سعر الذهب عيار 21، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات والهدايا.

وللباحثين عن سعر عيار 21 في مصر الآن، فتراجع ليلامس  3100 جنيه بعد نحو 3200 و 3350 جنيها للشراء، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الجنيه الذهب تبحث عنه فئة كبيرة من الراغبين في الاستثمار وتجميد أموالهم، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,920 جنيه للشراء بعد 25550 جنيها، بفارق نحو  600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.

ارتفع أسعار الدولار  بنحو 50 قرشا تقريبا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة من التراجعات اقتربت من 4 جنيهات منذ تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

واليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، سجل الدولار مقابل الجنيه هدوء نسبي في جميع البنوك.

وكان  سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع نحو 54 قرشاً خلال الأسبوع الماضي،  بعد تراجع 88 قرشًا أول الشهر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

 

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