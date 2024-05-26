مصرع مزارع بطلق ناري خاطىء في قنا أثناء تنظيف السلاح

لقي مزارع مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى خاطىء، أصيب به أثناء تنظيف سلاح نارى" طبنجة" بنجع معلا بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع مزارع بطلق نارى بطريق الخطأ بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المزارع مصاباً بطلق نارى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع ثروت.ع.ح 56 عاما، متأثراً بإصابته بطلق نارى، أصيب به بطريق الخطأ، أثناء تنظيف سلاح خاص به.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.