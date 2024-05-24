تجهيز 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية بقنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المديرية جهزت ٩٩ لجنة امتحان لاستقبال ٣١١٠٠ طالب من مختلف أفرع التعليم الفنى الزراعى والصناعى والتجارى الفندقي ممن يمثلون القوى البشرية الواجب إعدادها والاستثمار فيها، وربطها باحتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية والتموين والتأمين الصحى لاضطلاع كل منهم بدوره المعهود لتذليل العقبات أثناء الامتحانات.

وشدد السيد، على قيام إدارة التعليم الفني بالمديرية وممثليها بالإدارات التعليمية التسعة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة باللجان والاستراحات ومراجعة نظافتها وتوافر مصادر التهوية والمياه، تمهيداً لاستقبال الطلاب الممتحنين ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الدبلومات الفنية التي تبدأ يوم السبت الموافق ٢٥/ ٥ /٢٠٢٤ وتستمر إلى يوم الخميس الموافق ٦ /٦/ ٢٠٢٤، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتكليفات اللواء طيار أشرف الداودى، محافظ قنا.

و أكد الدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني بتعليم قنا ، بأن عدد طلاب التعليم الزراعي ٥٧٧٥ طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم في ١٦ لجنة امتحان، و يؤدي ١٦٩٧٤ طالبا بشعب التعليم الصناعي العام والمهني والمزدوج والخمس سنوات امتحاناتهم في ٤٩ لجنة امتحان، بينما يؤدي ٨٣٤٨ من طلاب التعليم التجاري والفندقي"بالمديرية ودشنا" امتحاناتهم في ٣١ لجنة.