انتهاء 94% من كوبري الرياح.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال الرصف

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال رصف الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ المشروعات الإنشائية لكبارى الرياح بمدينة قنا، وأبوشوشة بأبوتشت، وكوبري مدينة أبوتشت، وكوبري بهجورة بنجع حمادي، وكوبري الكوم الأحمر بفرشوط واستكمال أعمال رصف الرزقة بأبوتشت.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور بقنا، والمهندس عماد محمد، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد الداودى، على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما ناقش محافظ قنا ، استكمال أعمال رصف طريق وصلة الرزقة، مشدداً على الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف منذ بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه والتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان فى أعمال الرصف منعًا للحوادث وحفاظًا علي أرواح المواطنين.

واستمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري أبوتشت 40%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الأحمر 93%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45%، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبرى الرياح 94%.