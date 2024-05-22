مصرع شاب في حادت تصادم ملاكي ودراجة نارية بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة الجزيرية التابعة لمركز قنا .



تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، نتج عنه مصرع شاب.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع محمود عبدالله عبدالحكيم ٢٧ عاماً ، عقب اصطدام دراجته النارية مع السيارة الملاكى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



