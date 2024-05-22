عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادت تصادم ملاكي ودراجة نارية بقنا

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة الجزيرية التابعة لمركز قنا .
 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، نتج عنه مصرع شاب.

 

أثناء عودتها من حفظ القرآن.. مصرع تلميذة سقط عليها حائط في قنا

ضبط طالب بالإعدادية أطلق أعيرة نارية على 4 أشخاص أمام مدرسة بقنا

 

 

بالانتقال والفحص، تبين مصرع محمود عبدالله عبدالحكيم ٢٧ عاماً ، عقب اصطدام دراجته النارية مع السيارة الملاكى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

قنا حادث تصادم الجزيرية مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اندلاع حريق محدود في عربة قطار بضائع بقنا

ممزقة بالطعنات.. العثور على جثـ..ـة شاب مجهول الهوية بجوار سكة حديد نجع حمادى

ترشيحاتنا

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

سفير إيران في مكتب وزير الداخلية السعودي.. لهذا السبب

خطوات ورابط التقديم لـ رياض الأطفال حكومي 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-