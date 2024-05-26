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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن لمتهم بتزوير محررات رسمية في التجمع الخامس

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، حكمها بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر حكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي و تامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

 وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بالتزوير في توكيلات خاص بأحدي الشركات الخاصة، وتقليد امضاء الموظفين بالشركة لتسهيل بعض الاستخلاصات الخاصة بالشركة، وعقب اكتشاف المتهم بارتكابه بالواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

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