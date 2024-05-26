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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول مخدر الآيس؟

مخدر الآيس
مخدر الآيس

"الآيس" هو شكل من أشكال المخدرات التي تؤثر على الانسان بشكل قوي جدا، ويشار إليه أيضًا باسم shabu أو Crystal أو meth crystal أو d-meth.

والآيس هو أنقى وأقوى أشكال منشط الميثامفيتامين، والذي يأتي كمسحوق أو بلورات يتم شمها أو حقنها أو تدخينها.

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لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند التدخين

ما هو مخدر الأيس الذي يحول الإنسان الطبيعي إلى شخص غريب؟ وذلك وفقا لموقع alcohol and drug.

يبدأ مفعول المخدر في الظهور بعد حوالي 20 دقيقة من تعاطيه، ويقول المستخدمون إن لديهم الكثير من الطاقة ويمكنهم التفكير بوضوح، ويشعرون بأن بإمكانهم اتخاذ قرارات جيدة والتخطيط بفعالية، وذلك لأنه يزيد بشكل كبير من مستويات هرمون الدوبامين بما يصل إلى 1000 ضعف المستوى الطبيعي وهو هرمون يدفع للسعي وراء الهدف والسعادة.

- ولكن بعد مرور حوالي 60 دقيقة تحدث زيادة في معدل ضربات القلب.

-  ويليها عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وانخفاض الشهية.

زيادة الرغبة الجنسية إلى حد كبير ويصعب السيطرة عليها.

اليوم الثاني:

تستمر التأثيرات عادةً ما بين أربع ساعات و12 ساعة، في اليوم الثاني بعد التعاطي على الرغم من أنه يمكن اكتشاف الميثامفيتامين في الدم والبول حتى بعد 72 ساعة من تعاطيه.

ولكن بعد أن تتلاشى آثار المخدر سوف يعاني الشخص المتعاطي من عدد من الآثار الجانبية لمدة تصل إلى 24 ساعة، ومنها:

عدم قدرة على التركيز.

الشعور بالجوع.

رؤية ضبابية.

صداع شديد.

الأرق لمدة يومين بعد تناول المخدر.

صعوبة في اتخاذ القرارات.

الاكتئاب.

القلق الشديد.

الرغبة في الانعزال والوحدة.

الايس مخدر الايس الدوبامين ضربات القلب الميثامفيتامين

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