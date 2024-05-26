عضو بالشيوخ: حياة كريمة مشروع أخرج بسطاء مصر من الظلام إلى النور

قال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة الذي تنفذه الدولة في جميع المحافظات هو أمر مشرف لكل مصري ويجب ان نكون جميعا فخورين به ، حيث أصبح في القرى والمناطق النائية ،مياه نقية ،وغاز طبيعي ، ووحدات صحية ، وصرف صحي ، وكهرباء، موكدا أنه مشروع عظيم، أخرج بسطاء مصر من الظلام إلى النور .

وأبدى النائب أبو النجا المحرزي عدد من الملاحظات على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أين نحن من البحث العلمي، والتعليم الفني لايوجد اهتمام به وأصبح لدينا نقص في العماله الماهرة ، ولذلك أرجو الاهتمام بالبشر .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.