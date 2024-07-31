هواوي تدخل في منافسة شديدة مع سامسونج بسبب هاتفها الجديد..سعر ومواصفات 

أعلنت شركة هواوي عن بدء الحجز المسبق لهاتفها القابل للطي الجديد، Nova Flip، وسيبدأ الدفع الكامل والمبيعات المسبقة في 5 أغسطس بالصين، مع الإطلاق الرسمي الذي سيُجرى في 6 أغسطس.

مواصفات هاتف Huawei Nova Flip

يأتي هاتف Huawei Nova Flip بأربعة ألوان أنيقة: الأخضر الجديد، الوردي الكرز، الأبيض الصافي، والأسود النجمي. ويمكن اختيار بين خيارين للتخزين: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما يوفر مساحة واسعة لجميع التطبيقات والملفات.

نشرت هواوي فيديو تشويقي لهاتف Nova Flip قبل يومين، كاشفة عن تصميمه. بخلاف الشاشة الخارجية الدائرية في Pocket 2، يمتاز Nova Flip بشاشة خارجية مربعة أصغر. ويتميز الهاتف من الخلف بوحدة كاميرا مربعة تحتوي على عدستين. كما تظهر الصور إطارًا معدنيًا وفتحة لبطاقة SIM في الأسفل، وتتميز الشاشة الداخلية بكاميرا سيلفي بفتحة مركزية. ويتميز Nova Flip بملف نحيف يبلغ 6.88 مم فقط.

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تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مزودًا بشريحة Kirin 5G، وشحن بقدرة 66 واط، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل. من المتوقع أن تكون الشاشة الرئيسية بحجم 6.9 بوصة، مع شاشة غلاف صغيرة بحجم 2.1 بوصة. وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS AI Fun من هواوي، ومن المتوقع أن يأتي مع ميزات الذكاء الاصطناعي.

وضعت هواوي Nova Flip كخيار أكثر تكلفة في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث يُتوقع أن يكون سعره حوالي 5000 يوان، أي ما يقارب 690 دولارًا أمريكيًا. وعلى الرغم من أنه قد لا يستخدم مواد فاخرة، إلا أن Nova Flip مصمم لتقديم قيمة جيدة مقابل المال وسيلبي احتياجات الجمهور الشاب.

بالإضافة إلى Nova Flip، ستقدم الشركة أيضًا MatePad Pro 12.2، MatePad Air 2024، MateBook GT 14، وسيارة Hongmeng Smart Enjoy S9.