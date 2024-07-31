إذا كنت تمتلك هاتف Samsung Galaxy A34 وتفكر في الترقية إلى Galaxy A55 الجديد، فقد تكون مترددًا بشأن ما إذا كانت هذه الترقية ستكون خطوة ذكية وما هي الميزات الجديدة التي يقدمها Galaxy A55. في هذا المقال، نقدم لك مقارنة تفصيلية بين Galaxy A55 وGalaxy A34 لمساعدتك في اتخاذ القرار.

التصميم والألوان:

*Galaxy A55:*

يعد هذا الهاتف من أحدث الإصدارات في سلسلة Galaxy A، ويأتي بتصميم لافت. يختلف تصميم كاميرات الهاتف الخلفية حيث توجد كل عدسة بشكل مستقل دون وجود فتحة لعدسة الكاميرا. يتميز الهاتف بكاميرات أكبر من سابقتها، مع وجود جزيرة على الجانب الأيمن من الإطار المسطح تحمل أزرار الطاقة وأزرار التحكم في الصوت. كما تأتي حواف الشاشة السفلى أرق مقارنةً بسابقه، مما يعطي الهاتف طابعًا فاخرًا. يتواجد درج SIM في الأعلى، بينما يوجد منفذ USB-C ومكبر صوت في الأسفل. الألوان المتاحة هي الأزرق الجليدي، الوردي البنفسجي، navy، والليمون.

*Galaxy A34:*

يُعتبر هذا الهاتف بداية اعتماد سامسونج لتصميم الظهر الخلفي المسطح في سلسلة A. جميع كاميرات الهاتف الخلفية مستقلة عن بعضها البعض، تمامًا كما في سلسلة S. على عكس Galaxy A55، يأتي هذا الهاتف بشاشة نوتش على شكل قطرة ماء وليس بنقطة في الشاشة. وتتميز حوافه بكونها مدورة، على عكس الحواف المسطحة في Galaxy A55. بخلاف هذه الاختلافات، تتشابه عناصر الهاتفين، حيث تقع جميع المنافذ والأزرار في نفس الأماكن. يتوفر Galaxy A34 بالألوان الليموني، الجرافيت، البنفسجي، والفضي.

الاختلافات الرئيسية:

- نوتش على شكل قطرة ماء في Galaxy A34.

- حواف مسطحة في Galaxy A55.

المقارنة الأقوى..ما الأفضل سامسونج Galaxy A34 القديم أم Galaxy A55 الجديد!؟

الشاشة:

يستخدم كلا الهاتفين شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز. تدعم الشاشة تقنية HDR10+، مما يتيح لها تحقيق سطوع أقصى يصل إلى 1000 نيت. الحواف الرفيعة تعزز من الشعور بالفخامة. لحماية شاشة Galaxy A55، تستخدم سامسونج تقنية Corning Gorilla Glass Victus+، بينما يستخدم Galaxy A34 تقنية Corning Gorilla Glass 5.

**الاختلافات الرئيسية:**

- تقنية Corning Gorilla Glass 5 في Galaxy A34.

- نوتش على شكل قطرة ماء في Galaxy A34.

الكاميرات:

*Galaxy A55:*

يأتي هذا الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية. الكاميرات الخلفية تشمل: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا فوق عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، مما يجعلها مثالية للفيديوغرافيا. يدعم الهاتف تقنيات OIS وgyro-EIS لتحسين استقرار الكاميرات الخلفية.

*Galaxy A34:*

يأتي هذا الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تشمل: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، كاميرا فوق عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل وتوجد في نوتش الشاشة على شكل قطرة ماء. يدعم Galaxy A34 تسجيل الفيديو بدقة 4K ويأتي مع ميزات استقرار متعددة.

**الاختلافات الرئيسية:**

- كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل في Galaxy A34.

المقارنة الأقوى..ما الأفضل سامسونج Galaxy A34 القديم أم Galaxy A55 الجديد!؟

الأداء:

*Galaxy A55:*

يعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 1480، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. هذا يوفر أداءً ممتازًا يلبي احتياجات معظم المستخدمين.

*Galaxy A34:*

يعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 1080، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت. بالنسبة للتخزين، يمكن للمستخدمين اختيار بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

**الترقيات والاختلافات الرئيسية:**

- معالج أفضل في Galaxy A55.

البرمجيات:

يعمل كل من Galaxy A55 وGalaxy A34 على نظام Android 14 وبرنامج OneUI 6.1، وكلاهما يدعمان تحديثات النظام لمدة تصل إلى أربع سنوات وتحديثات الأمان لمدة خمس سنوات.

**الاختلافات الرئيسية:**

- لا يوجد.

**عمر البطارية والشحن:**

يأتي كلا الهاتفين بدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط وسعة بطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

**الاختلافات الرئيسية:**

- لا يوجد.

الحكم النهائي:

مع التحديثات المتاحة في أجهزة السلسلة A الجديدة، يبدو أنها ترقية جديرة. لذا، إذا كنت تبحث عن جهاز جديد، نوصي بالاختيار بين Galaxy A55 وGalaxy A34. ستوفر لك Galaxy A55 جهازًا أكثر قوة وميزات إضافية مقارنةً بـ Galaxy A34 الأقدم.