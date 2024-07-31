أزاحت شركة ريلمي Realme الستار عن أحدث سماعاتها الصوتية، Buds T310، خلال حدث إطلاق سلسلة هواتف Realme 13 Pro في الهند، وتستهدف هذه السماعات، التي تُباع بسعر 2,499 روبية أي ما يعادل 1500 جنيه مصري، المستهلكين الذين يبحثون عن ميزات مثل إلغاء الضوضاء بسعر معقول.

مواصفات سماعات Realme Buds T310:

تأتي سماعات Realme T310 مزودة بإلغاء ضوضاء هجين بقدرة 46 ديسيبل، وثلاثة ميكروفونات في كل سماعة لضمان وضوح المكالمات، ومستويات قابلة للتعديل للحد من الضوضاء، للمستمعين المتعصبين، وتوفر السماعات صوتًا محيطيًا بزاوية 360 درجة، وتأثيرات صوتية ديناميكية، كما تدعم وضع تأخير منخفض يبلغ 45 مللي ثانية للألعاب.

وتقول الشركة أن هذه السماعات توفر حتى 40 ساعة من تشغيل الصوت مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، ومع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، توفر السماعات وقت تشغيل يبلغ حوالي 26 ساعة.

وتدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C، الذي يمكنه توفير 5 ساعات من عمر البطارية بشحن لمدة 10 دقائق فقط. كما أنها تتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP55، مما يجعلها شريكًا مثاليًا أثناء التمرين.

وتشمل الميزات الأخرى التحكم باللمس، والاتصال بجهازين في وقت واحد، توافق مع تطبيق Realme Link، وتتوفر السماعات بألوان Monet Purple، Vibrant Black، وAgile White.

بسعر لن تصدقه ..أحدث سماعات إيربودز من Realme

السعر

تُباع سماعات Realme Buds T310 بسعر 2,499 روبية. ولوقت محدود، يمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي قدره 300 روبية، مما يقلل السعر إلى 2,199 روبية.

وستكون السماعات متاحة في ثلاثة ألوان: Monet Purple، Vibrant Black، وAgile White.

وتبدأ مبيعات Buds T310 في 5 أغسطس 2024، عبر موقع Flipkart، وrealme.com، وبعض المتاجر المختارة.

بسعر لن تصدقه ..أحدث سماعات إيربودز من Realme

كما أطلقت ريلمي مؤخرًا أيضًا ساعة Watch S2 في الهند، والتي تتميز بشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة، ومقاومة للماء وفقًا لمعيار IP68.

و تشمل الساعة تتبع الصحة واللياقة البدنية، مثل مراقب معدل ضربات القلب، حساس SpO2، ومتتبع الدورة الشهرية، وتدعم أكثر من 110 أوضاع رياضية. كما تحتوي Watch S2 على محرك AI Super، مساعد شخصي ذكي مدعوم من ChatGPT 3.5، ذاكرة تخزين بحجم 4 جيجابايت لتشغيل الموسيقى، بلوتوث ثنائي الوضع، مكبرات صوت مدمجة وميكروفون، وبطارية بسعة 380 مللي أمبير يمكن أن تدوم حتى 20 يومًا من الاستخدام.