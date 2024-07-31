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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتباه للفتيات.. احترسي من أضرار تناول القهوة

أضرار تناول القهوة
أضرار تناول القهوة على الفتيات

تفضل بعض الفتيات أحيانا تناول القهوة على بعض المشروبات وهذا يسبب لها أضرار صحية دون أن تعلم لذلك يمكننا أن نلقي الضوء على أضرار تناول القهوة على الفتيات.

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أضرار تناول القهوة على الفتيات

القهوة

 وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك بعض الآثار السلبية المحتملة لتناول القهوة على الفتيات الصغيرات، والتي تجدر مراعاتها:

الإفراط في الكافيين

القهوة تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، وتناول الكثير منها قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والقلق والتهيج.
الكافيين يمكن أن يؤثر على نمو وتطور الأطفال إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

تأثير على الهضم

القهوة قد تُسبب مشكلات هضمية مثل الإسهال والتقيؤ عند تناولها بكميات كبيرة.
الإكثار من شرب القهوة قد يؤدي إلى نقص الحديد وسوء امتصاص المغذيات.

التأثير على العظام والأسنان

الكافيين يمكن أن يقلل من امتصاص الكالسيوم، مما قد يؤثر على قوة ونمو العظام.
القهوة حمضية قد تؤدي إلى تآكل المينا السطحية للأسنان.

المخاطر النفسية والسلوكية

الكافيين قد يسبب القلق والتوتر والصداع لدى الأطفال.
قد تؤدي زيادة الكافيين إلى إشكاليات في التركيز والانتباه.

لذلك من المهم الحرص على تناول القهوة بكميات معتدلة فقط لدى الفتيات الصغيرات، والتركيز على تغذية صحية متوازنة بدلاً من الاعتماد المفرط على القهوة.

ما هي البدائل الصحية للقهوة التي يمكن تقديمها للفتيات الصغيرات بدلاً من الاعتماد عليها؟

 هناك العديد من البدائل الصحية للقهوة التي يمكن تقديمها للفتيات الصغيرات:

الحليب

الحليب يوفر الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات الضرورية لنمو الأطفال.
يمكن تقديم الحليب البارد أو الساخن كبديل لشرب القهوة.

عصائر الفواكه والخضروات

عصائر الفواكه والخضروات طبيعية وغنية بالفيتامينات والمعادن.
مثل عصير التفاح أو البرتقال أو الجزر أو السبانخ.

الشاي الأعشاب

الشاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو الكركديه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.
يمكن تقديمه ساخناً أو باردًا.

المشروبات الخالية من الكافيين

مثل الحليب الساخن أو البارد، أو عصير الفواكه المخفف بالماء.

الماء

الماء النقي هو أفضل مشروب لترطيب الجسم وتزويده بالسوائل.
يمكن إضافة القليل من عصير الليمون أو النعناع للماء لإضفاء نكهة.

أهم ما في هذه البدائل هو أنها خالية من الكافيين أو منخفضة فيه، وتوفر العناصر الغذائية الضرورية للنمو الصحي للفتيات الصغيرات.

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